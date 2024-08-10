МИД Украины призвал отменить выступление в Риме российской оперной певицы Нетребко

Министерство иностранных дел Украины призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Как сообщает "Европейская правда", МИД опубликовало сообщение на эту тему в официальном X (Twitter) вместе с видео, которое перед тем распространили на ресурсах United24.

В видео напоминают о том, почему Анна Нетребко не "вне политики", как пытается уверять.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr Реклама: August 10, 2024

В ролике приводят примеры, как артистка неоднократно демонстрировала поддержку российской власти и лично Путина, поддержала оккупацию Крыма, весной 2014 года передала средства для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, который тогда называл себя "спикером парламента Новороссии", и в публичных комментариях фактически признала, что ее осуждение войны РФ против Украины было не совсем искренним и она пытается маневрировать так, как ей выгодно в текущих обстоятельствах.

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями особы, которая является соучастницей преступлений России?", – отметили в МИД.

Ранее посол Украины в Италии призвал мэра Рима и руководителя Римского оперного театра отменить приглашение Нетребко в постановку "Тоска".

Напомним, после начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.