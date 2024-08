МИД Украины призвал отменить выступление в Риме российской оперной певицы Нетребко

Министерство иностранных дел Украины призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Как сообщает "Европейская правда", МИД опубликовало сообщение на эту тему в официальном X (Twitter) вместе с видео, которое перед тем распространили на ресурсах United24.

В видео напоминают о том, почему Анна Нетребко не "вне политики", как пытается уверять.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr

