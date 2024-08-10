У Молдові у ДТП двох легковиків загинули п’ятеро людей

На трасі, що сполучає Кишинів і друге найбільше місто Молдови Бєльці, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули п’ятеро людей; жертв аварії могло бути удвічі більше.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

ДТП сталася вранці 10 серпня біля села Кодрянка Страшенського району, неподалік Кишинева, на трасі, що сполучає столицю з другим найбільшим містом Молдови Бєльцями.

Фото: Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій

За даними поліції, один з водіїв порушив правила і перетнув суцільну розмітку для обгону. Внаслідок цього маневру сталося лобове зіткнення з іншим легковиком, машини спалахнули.

Реклама:

В обох авто було сукупно 11 осіб – у Mitsubishi їхали троє дорослих і двоє дітей, в Opel – троє дорослих і троє дітей.

"Внаслідок аварії і пожежі в автомобілях загинули п’ятеро людей. До прибуття рятувальників свідкам вдалося евакуювати одного дорослого і двох дітей з Mitsubishi і трьох дітей з автомобіля Opel. Їх госпіталізували", – повідомили у Генеральному інспектораті надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини аварії. Про громадянство пасажирів авто не повідомляють.

Вранці 9 серпня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту в п'ятницю рано вранці, внаслідок чого загинули 9 людей.

В Італії на початку тижня розбився туристичний автобус, одна людина загинула.