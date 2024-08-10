В Молдове в ДТП двух легковиков погибли пять человек

На трассе, соединяющей Кишинев и второй крупнейший город Молдовы Бельцы, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек; жертв аварии могло быть вдвое больше.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

ДТП произошло утром 10 августа возле села Кодрянка Страшенского района, неподалеку от Кишинева, на трассе, соединяющей столицу со вторым крупнейшим городом Молдовы Бельцами.

Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

По данным полиции, один из водителей нарушил правила и пересек сплошную разметку для обгона. В результате этого маневра произошло лобовое столкновение с другим легковиком, машины загорелись.

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В обоих авто было совокупно 11 человек – в Mitsubishi ехали трое взрослых и двое детей, в Opel – трое взрослых и трое детей.

"В результате аварии и пожара в автомобилях погибли пять человек. До прибытия спасателей свидетелям удалось эвакуировать одного взрослого и двух детей из Mitsubishi и трех детей из автомобиля Opel. Их госпитализировали", – сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства аварии. О гражданстве пассажиров авто не сообщается.

Утром 9 августа в столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста в пятницу рано утром, в результате чего погибли 9 человек.

В Италии в начале недели разбился туристический автобус, один человек погиб.