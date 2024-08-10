Військові судна Китаю вперше за кілька років пройшли через води Британії на шляху до РФ
Новини — Субота, 10 серпня 2024, 13:55 —
Два китайських військових судна вперше з 2019 року пройшли через територіальні води Сполученого Королівства, за їхніми маневрами наглядав британський фрегат.
Як повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда", про подію повідомив Королівський флот Британії.
Китайські військові кораблі пройшли через територіальні води Британії двічі за останні три тижні – у напрямку Росії і потім назад.
Повз Британію пройшов 7500-тонний есмінець Jiaozuo та 23-тонне судно постачання Honghu, вони рухалися через Північне море і Ла-Манш.
За їхнім пересуванням наглядав британський фрегат HMS Richmond, а також французьке та бельгійське судно.
Початково обидва китайські кораблі пройшли через британські води на шляху до Санкт-Петербурга для участі у заходах до Дня ВМФ Росії наприкінці липня, а потім у зворотному напрямку. Конкретну дату їхнього проходження не вказують.
Спостереження за військовими суднами іноземних держав є рутинним завданням флоту, але зазвичай це російські кораблі. Китайські судна останній раз перед цим здійснювали такий транзит у 2019 році, також для участі у заходах РФ.
Цьогоріч у Росії скасували один з найважливіших елементів святкування дня ВМФ РФ, британська розвідка ділилася своїми припущеннями з цього приводу.
У столиці Латвії заборонили проводити захід, присвячений російському флоту.