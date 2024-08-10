Военные суда Китая впервые за несколько лет прошли через воды Британии на пути в РФ

Два китайских военных судна впервые с 2019 года прошли через территориальные воды Соединенного Королевства, за их маневрами наблюдал британский фрегат.

Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", о событии сообщил Королевский флот Великобритании.

Китайские военные корабли прошли через территориальные воды Великобритании дважды за последние три недели – в направлении России и затем обратно.

Фото: Royal Navy. HMS Richmond движется в направлении китайского эсминца Jiaozuo

Мимо Британии прошел 7500-тонный эсминец Jiaozuo и 23-тонное судно снабжения Honghu, они двигались через Северное море и Ла-Манш.

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Фото: Royal Navy. Китайское военное судно Honghu, кадр с борта HMS Richmond

За их передвижением наблюдал британский фрегат HMS Richmond, а также французское и бельгийское судна.

Изначально оба китайских корабля прошли через британские воды на пути в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ко Дню ВМФ России в конце июля, а затем в обратном направлении. Конкретную дату их прохождения не указывают.

Наблюдение за военными судами иностранных государств является рутинной задачей флота, но обычно это российские корабли. Китайские суда последний раз перед этим осуществляли такой транзит в 2019 году, также для участия в мероприятиях РФ.

В этом году в России отменили один из важнейших элементов празднования дня ВМФ РФ, британская разведка делилась своими предположениями по этому поводу.

А в столице Латвии запретили проводить мероприятие, посвященное российскому флоту.