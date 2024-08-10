Экс-лидер Каталонии объяснил ситуацию со своим исчезновением

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя ситуацию со своим возвращением в Испанию и исчезновением, заявил, что никогда не собирался сдаваться испанскому правосудию.

Заявление экс-лидера Каталонии приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Пучдемона, он "никогда не собирался" сдаваться правоохранителям.

"Я никогда не намеревался сдаваться судебной власти, которая не компетентна ни преследовать нас ... ни осуществлять правосудие, но мотивирована политическими целями", – пояснил Пучдемон в видеообращении.

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Он рассказал, что хотел "войти в парламент", чтобы присутствовать на заседании и утверждении кандидатуры нового президента Каталонии Сальвадора Ильи и "иметь возможность реализовать свое право на выступление и право голоса".

Но присутствие полиции не позволило ему сделать это, продолжил он.

"В этом контексте попытка попасть в парламент означала бы неизбежный арест, и я не имел бы ни малейшего шанса обратиться в парламент, что было моей целью. Это было бы равнозначно добровольной сдаче в плен", – добавил он.

Пучдемон заявил, что тогда он решил сбежать "в условиях репрессий и полного окружения", чтобы "добраться до моей бельгийской резиденции здесь, в Ватерлоо".

Он добавил, что осознавал "риски" и "огромные расходы в случае неудачи".

"Необходимо было осудить на международном уровне испанское государство, которое не ведет себя демократично, когда позволяет судьям Верховного суда издеваться над законами, одобренными парламентом", – сказал Пучдемон, имея в виду закон об амнистии для каталонских сепаратистов, который пока не применяется к нему.

В пятницу соратники Пучдемона заявили, что он выехал из Испании и отправляется в Бельгию. В то же время в полиции не исключили, что экс-лидер Каталонии может до сих пор находиться в Испании.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В четверг Пучдемон появился на мероприятии, организованном партией Junts и произнес короткую речь, но впоследствии исчез. Полиция провела операцию по его поискам, которая не увенчалась успехом.