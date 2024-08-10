В МИД Беларуси вызвали представительницу Украины после заявления Лукашенко о "воздушных целях"

В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временную поверенную в делах Украины в стране Ольгу Тимуш после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что военные сбивали "воздушные цели из Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировало белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Как указано, украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".

Также белорусская сторона передала соответствующую ноту "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

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При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что могут "поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины".

Ранее Лукашенко заявил, что военные вечером в пятницу сбили над территорией Беларуси "воздушные цели из Украины".

Напомним, на этой неделе ЕС ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии и напомнил о ее роли в войне РФ против Украины.

Великобритания, США и Канада также объявили санкции к годовщине сфальсифицированных выборов 2020 года.