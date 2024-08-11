У Німеччині зрівняють з землею дві величезні вежі виведеної з експлуатації АЕС
Новини — Неділя, 11 серпня 2024, 10:50
У Німеччині підготували до контрольованого підриву дві масштабні градирні на виведеній з експлуатації АЕС Графенрайнфельд у центральній частині країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.
Обидві градирні – споруди у вигляді вежі, призначені для охолодження води атмосферним повітрям – мають висоту 143 метри з діаметром основи близько 105 метрів і діаметром верхівки близько 64 метрів.
Якщо все піде за планом, 16 серпня вони будуть зрівняні з землею одна за одною швидкими вибухами упродовж лічених секунд.
Глядачам повідомили, що вони зможуть спостерігати за розгортанням подій здалеку, без захисту для вух чи масок для обличчя. Глядачі можуть розташуватися вздовж річки Майн, а також на полях і луках за межами зони відчуження.
Безпосередньо перед знесенням пролунає вибух, щоб відлякати птахів, які все ще сидять на градирнях.
Вартість проєкту зі знесення становить трохи більше 3 мільйонів євро. Понад дві третини підірваного матеріалу можна буде використовувати повторно.
Це буде друге в історії знесення градирень з виведеної з експлуатації німецької атомної електростанції.
Перший демонтаж, у травні 2020 року, стосувався двох градирень на атомній електростанції в Філіппсбурзі. Тоді підрив відбувся без присутності громадськості через пандемію коронавірусу.
АЕС Графенрайнфельд експлуатувалася протягом 33 років до 2015 року, коли вона була виведена з експлуатації. Демонтаж розпочався у 2018 році і займе ще 10 років.
Німеччина була настільки стривожена ядерною катастрофою на японській АЕС Фукусіма в березні 2011 року, що тодішня канцлерка Ангела Меркель оголосила про поступову відмову від ядерної енергетики. До літа 2011 року вісім старих атомних електростанцій були назавжди виведені з експлуатації.
Після шести десятиліть ядерної енергетики в Німеччині, останні три атомні електростанції були закриті у квітні 2023 року. Демонтаж і очищення майданчиків займе роки.