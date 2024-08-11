У Німеччині зрівняють з землею дві величезні вежі виведеної з експлуатації АЕС

У Німеччині підготували до контрольованого підриву дві масштабні градирні на виведеній з експлуатації АЕС Графенрайнфельд у центральній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Обидві градирні – споруди у вигляді вежі, призначені для охолодження води атмосферним повітрям – мають висоту 143 метри з діаметром основи близько 105 метрів і діаметром верхівки близько 64 метрів.

Якщо все піде за планом, 16 серпня вони будуть зрівняні з землею одна за одною швидкими вибухами упродовж лічених секунд.

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Глядачам повідомили, що вони зможуть спостерігати за розгортанням подій здалеку, без захисту для вух чи масок для обличчя. Глядачі можуть розташуватися вздовж річки Майн, а також на полях і луках за межами зони відчуження.

Безпосередньо перед знесенням пролунає вибух, щоб відлякати птахів, які все ще сидять на градирнях.

Вартість проєкту зі знесення становить трохи більше 3 мільйонів євро. Понад дві третини підірваного матеріалу можна буде використовувати повторно.

Це буде друге в історії знесення градирень з виведеної з експлуатації німецької атомної електростанції.

Перший демонтаж, у травні 2020 року, стосувався двох градирень на атомній електростанції в Філіппсбурзі. Тоді підрив відбувся без присутності громадськості через пандемію коронавірусу.

АЕС Графенрайнфельд експлуатувалася протягом 33 років до 2015 року, коли вона була виведена з експлуатації. Демонтаж розпочався у 2018 році і займе ще 10 років.

Німеччина була настільки стривожена ядерною катастрофою на японській АЕС Фукусіма в березні 2011 року, що тодішня канцлерка Ангела Меркель оголосила про поступову відмову від ядерної енергетики. До літа 2011 року вісім старих атомних електростанцій були назавжди виведені з експлуатації.

Після шести десятиліть ядерної енергетики в Німеччині, останні три атомні електростанції були закриті у квітні 2023 року. Демонтаж і очищення майданчиків займе роки.