Летняя жара поразила традиционно более прохладный север Испании

Четвертая волна летней жары накрыла Испанию в последние дни: в воскресенье северные регионы страны пережили аномально высокие температуры, превышающие 40 градусов по Цельсию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По данным метеорологической службы AEMET, в течение выходных температура резко возросла по всей Испании, но особенно в традиционно более прохладной северной части возле Бискайского залива.

Это повлекло предупреждение о "чрезвычайном риске" в регионах Кантабрии и Страны Басков.

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Люди охлаждали себя с помощью вентиляторов в баскском Бильбао, одном из наиболее пострадавших от жары городов.

"Слишком жарко, нельзя просто находиться ни на улице, ни на пляже", – сказала Хосефа Кастильо в интервью агентству.

Министерство здравоохранения Испании призвало людей пить воду, защищаться от солнца и обратить особое внимание на детей и пожилых людей.

По данным испанской метеорологической службы, ожидается, что температура начнет снижаться с понедельника.

В последние дни жара также пришла на территорию Франции. А в Италии волна жары началась еще с прошлого понедельника, прогнозировали, что эта неделя может стать самым жарким периодом лета.