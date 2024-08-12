Жителі Майорки "окупували" пляж, протестуючи проти туризму
Новини — Понеділок, 12 серпня 2024, 14:41 —
Близько 100 місцевих жителів іспанської Майорки напередодні зайняли пляж Плайя-де-Пальмана на знак протесту проти масового туризму.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Один з учасників акції заявив, що метою було "нагадати людям, хоча б на кілька годин, що пляж належить усім мешканцям Майорки".
За словами активіста, туристи зрозуміли їхні вимоги.
"Акція спрямована не проти них, а проти туристичної моделі", – сказав він.
Місцеві жителі Майорки та інших частин Іспанії, популярних серед відпочивальників, вже кілька місяців протестують проти масового туризму.
Десятки тисяч людей приєдналися до окремих мітингів, що відбулися в Пальма-де-Майорка в травні і червні.
Хоча протести досі були мирними, нещодавно на Майорці з'явилися графіті з гаслами "Вбий туриста".
Тим часом кількість іноземних туристів в Іспанії підскочила на 13% у першій половині 2024 року – це означає, що країна йде до ще одного рекордного року за кількістю відвідувачів попри все більше невдоволення місцевих через негативний вплив туризму.
Нагадаємо, нещодавно уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.