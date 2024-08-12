Жители Майорки "оккупировали" пляж, протестуя против туризма

Около 100 местных жителей испанской Майорки накануне заняли пляж Плайя-де-Пальмана в знак протеста против массового туризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Один из участников акции заявил, что целью было "напомнить людям, хотя бы на несколько часов, что пляж принадлежит всем жителям Майорки".

По словам активиста, туристы поняли их требования.

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"Акция направлена не против них, а против туристической модели", – сказал он.

dpa

dpa

Местные жители Майорки и других частей Испании, популярных среди отдыхающих, уже несколько месяцев протестуют против массового туризма.

Десятки тысяч людей присоединились к отдельным митингам, состоявшимся в Пальма-де-Майорка в мае и июне.

Хотя протесты до сих пор были мирными, недавно на Майорке появились граффити с лозунгами "Убей туриста".

Тем временем количество иностранных туристов в Испании подскочило на 13% в первой половине 2024 года – это означает, что страна идет к еще одному рекордному году по количеству посетителей, несмотря на все большее недовольство местных из-за негативного влияния туризма.

Напомним, недавно правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.