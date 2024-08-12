Туреччини каже, що її пріоритетом є виконання зобов'язань перед НАТО

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявляє, що його країна повністю віддана своїм зобов'язанням перед НАТО.

Про це Гюлер сказав в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Його заява з’явилась на тлі занепокоєння деяких західних союзників тим, що Анкара може відвернутись від Заходу.

Причиною занепокоєнь стали нещодавні висловлювання турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який казав, що Туреччина хоче стати партнером Шанхайської організації співпраці (ШОС) – заснованої в 2001 році Росією, Китаєм і країнами Центральної Азії організації на противагу західним альянсам.

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Гюлер підкреслив, що членство Туреччини в НАТО не заважає їй розвивати відносини з ШОС.

"Крім того, нашим пріоритетом є виконання наших зобов'язань перед НАТО як важливим союзником і зміцнення солідарності з нашими союзниками. Ми повинні зосередитися на тому, щоб НАТО був готовим, рішучим і сильним", – додав він.

На початку серпня ЗМІ повідомляли, що Туреччина заблокувала співпрацю між НАТО та Ізраїлем з жовтня через війну в Газі і заявила, що альянс не повинен взаємодіяти з Ізраїлем як з партнером, поки не буде завершено конфлікт.

А у липні Ердоган закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.