Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявляет, что его страна полностью преданна своим обязательствам перед НАТО.

Об этом Гюлер сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Его заявление появилось на фоне беспокойства некоторых западных союзников тем, что Анкара может отвернуться от Запада.

Причиной беспокойства стали недавние высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который говорил, что Турция хочет стать партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – основанной в 2001 году Россией, Китаем и странами Центральной Азии организации в противовес западным альянсам.

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Гюлер подчеркнул, что членство Турции в НАТО не мешает ей развивать отношения с ШОС.

"Кроме того, нашим приоритетом является выполнение наших обязательств перед НАТО как важным союзником и укрепление солидарности с нашими союзниками. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы НАТО был готовым, решительным и сильным", – добавил он.

В начале августа СМИ сообщали, что Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем с октября из-за войны в Газе и заявила, что альянс не должен взаимодействовать с Израилем как с партнером, пока не будет завершен конфликт.

А в июле Эрдоган призвал канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.