Lufthansa ще на тиждень скасовує рейси на Близький Схід

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє свої рейси до країн Близького Сходу ще на тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Всі рейси до та з Тель-Авіва, Тегерана, Бейрута, Аммана та Ербіля будуть призупинені до 21 серпня включно.

Попереднє призупинення польотів мало закінчитися у вівторок, 13 серпня.

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Lufthansa пропонує безкоштовне скасування рейсів пасажирам, які забронювали квитки на відповідні рейси до 31 серпня.

Крім того, всі компанії, що належать Lufthansa, не будуть використовувати повітряний простір над Іраком та Іраном.

Обмеження стосуються як пасажирських, так і вантажних літаків.

Окрім основної авіакомпанії, до групи Lufthansa входять також Swiss, Austrian, Brussels Airlines та Eurowings.

В неділю агентство Axios повідомило, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями. Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.

Глава Єврокомісії підтримала цей заклик до Ізраїлю та ХАМАС.