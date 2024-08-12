Lufthansa еще на неделю отменяет рейсы на Ближний Восток
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает свои рейсы в страны Ближнего Востока еще на неделю.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Все рейсы в и из Тель-Авива, Тегерана, Бейрута, Аммана и Эрбиля будут приостановлены до 21 августа включительно.
Предварительное приостановление полетов должно было закончиться во вторник, 13 августа.
Lufthansa предлагает бесплатную отмену рейсов пассажирам, которые забронировали билеты на соответствующие рейсы до 31 августа.
Кроме того, все компании, принадлежащие Lufthansa, не будут использовать воздушное пространство над Ираком и Ираном.
Ограничения касаются как пассажирских, так и грузовых самолетов.
Кроме основной авиакомпании, в группу Lufthansa входят также Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.
В воскресенье агентство Axios сообщило, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни. Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.
Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации. В четверг они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры.
Глава Еврокомиссии поддержала этот призыв к Израилю и ХАМАС.