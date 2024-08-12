Lufthansa еще на неделю отменяет рейсы на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает свои рейсы в страны Ближнего Востока еще на неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Все рейсы в и из Тель-Авива, Тегерана, Бейрута, Аммана и Эрбиля будут приостановлены до 21 августа включительно.

Предварительное приостановление полетов должно было закончиться во вторник, 13 августа.

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Lufthansa предлагает бесплатную отмену рейсов пассажирам, которые забронировали билеты на соответствующие рейсы до 31 августа.

Кроме того, все компании, принадлежащие Lufthansa, не будут использовать воздушное пространство над Ираком и Ираном.

Ограничения касаются как пассажирских, так и грузовых самолетов.

Кроме основной авиакомпании, в группу Lufthansa входят также Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.

В воскресенье агентство Axios сообщило, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни. Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.

Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации. В четверг они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры.

Глава Еврокомиссии поддержала этот призыв к Израилю и ХАМАС.