Відвідуваність Лувру під час Олімпіади в Парижі впала на 22%

Протягом Літніх Олімпійських ігор, які відбувались у Парижі з 27 липня по 11 серпня, відвідуваність Лувру впала на 22% в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Кількість відвідувачів одного з найвідоміших французьких музеїв була майже такою ж (-1%) з 1 по 14 липня в порівнянні з 2023 роком (351 634 відвідувачів). Але вона різко впала – на 45% – протягом 15-26 липня.

Падіння відвідуваності пояснюється тим, що Лувр був частиною периметра безпеки в Парижі, встановленого на дев'ять днів перед церемонією відкриття, в результаті чого був обмежений доступ до набережних Сени та деяких станцій метро.

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Хоча з 27 липня по 11 серпня відвідуваність музею зросла до 331 759 відвідувачів, або 23 644 відвідувачів на день, вона все ще була на 22% нижчою за показник, зафіксований за аналогічний період 2023 року.

Загалом з початку року паризький музей відвідали близько п'яти мільйонів людей, тоді як у 2023 році їх було 8,9 мільйона – близько до "доковідного" рівня, тобто перед 2020-м.

У січні Лувр уперше за сім років підвищив ціни на вхідні квитки майже на третину – із 17 до 22 євро.