Посещаемость Лувра во время Олимпиады в Париже упала на 22%

В течение Летних Олимпийских игр, которые проходили в Париже с 27 июля по 11 августа, посещаемость Лувра упала на 22% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Количество посетителей одного из самых известных французских музеев было почти таким же (-1%) с 1 по 14 июля по сравнению с 2023 годом (351 634 посетителей). Но она резко упала – на 45% – в течение 15-26 июля.

Падение посещаемости объясняется тем, что Лувр был частью периметра безопасности в Париже, установленного на девять дней перед церемонией открытия, в результате чего был ограничен доступ к набережным Сены и некоторым станциям метро.

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Хотя с 27 июля по 11 августа посещаемость музея выросла до 331 759 посетителей, или 23 644 посетителей в день, она все еще была на 22% ниже показателя, зафиксированного за аналогичный период 2023 года.

Всего с начала года парижский музей посетили около пяти миллионов человек, тогда как в 2023 году их было 8,9 миллиона – близко к "доковидному" уровню, то есть перед 2020-м.

В январе Лувр впервые за семь лет повысил цены на входные билеты почти на треть – с 17 до 22 евро.