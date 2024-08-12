Білорусь пригрозила ЄС "розширенням конфлікту" через збиті "українські дрони"

Міністерство закордонних справ Білорусі в понеділок, 12 серпня, викликало голову представництва ЄС Стена Ньорлова, якому поскаржилось на збиті минулого тижня над білоруською територією "українські дрони".

Про це повідомило МЗС Білорусі в заяві, яку цитує "Європейська правда".

Відомство сказало, що довело повіреному у справах ЄС "позицію білоруської сторони" у зв'язку з "порушенням повітряного простору Білорусі" українськими БПЛА.

"Особливо було відзначено наявність маркування виробників країн ЄС на низці елементів одного зі збитих білоруськими силами ППО безпілотників", – додало білоруське МЗС.

Реклама:

Воно також заявило, що подібні дії несуть "потенціал радикальної ескалації воєнного конфлікту, що загрожує його серйозним розширенням, зокрема на країни ЄС".

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що військові збили над білоруською територією "повітряні цілі з України". Після цього Мінськ заявив про стягування військ до кордону з Україною.

Щоправда, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" з'ясував, що в той день під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних дронів. А українські прикордонники кажуть, що ситуація біля кордону з Білоруссю суттєвих змін не зазнала.