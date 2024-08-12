Беларусь пригрозила ЕС "расширением конфликта" из-за сбитых "украинских дронов"

Министерство иностранных дел Беларуси в понедельник, 12 августа, вызвало главу представительства ЕС Стена Нерлова, которому пожаловалось на сбитые на прошлой неделе над белорусской территорией "украинские дроны".

Об этом сообщил МИД Беларуси в заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство сказало, что довело поверенному в делах ЕС "позицию белорусской стороны" в связи с "нарушением воздушного пространства Беларуси" украинскими БПЛА.

"Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников", – добавил белорусский МИД.

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Он также заявил, что подобные действия несут "потенциал радикальной эскалации военного конфликта, что грозит его серьезным расширением, в частности на страны ЕС".

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военные сбили над белорусской территорией "воздушные цели из Украины". После этого Минск заявил о стягивании войск к границе с Украиной.

Правда, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" выяснил, что в тот день во время вылетов белорусской авиации не было обнаружено никаких дронов. А украинские пограничники говорят, что ситуация у границы с Беларусью существенных изменений не претерпела.