У Греції заборонили роботи на відкритому повітрі через масштабні пожежі

У Греції зв'язку з пожежами, що охопили низку регіонів, Міністерство праці та соціального забезпечення вимагає негайного припинення виконання робіт на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У відомстві закликали роботодавців підприємств, що працюють в охоплених пожежами регіонах, в рамках своїх законодавчих зобов'язань захищати здоров'я і безпеку працівників приватного сектора.

Для працівників підприємств, розташованих у північно-східному секторі Аттики у понеділок та вівторок обов’язковим є припинення робіт на технічних та будівельних об'єктах, будівельних майданчиках, доставка на двоколісних транспортних засобах тощо.

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Як зазначено у документі, "зупинка роботи не поширюється на діяльність, пов'язану з важливими та соціально важливими об'єктами інфраструктури.

Понад 670 пожежників за підтримки волонтерів, 183 пожежні машини, 32 літаки і вертольоти борються з останньою лісовою пожежею, яка спалахнула у неділю поблизу Варнави, що за 35 км на північ від столиці.

До понеділка пожежа, найгірша в Греції цього року, поширилася на село Грамматіко, приморський муніципалітет Неа Макрі і околиці густонаселеного північного передмістя Афін біля густо вкритої лісом гори Пентелі.

Через пожежу евакуювали мешканців низки сіл, військовий госпіталь, дитячу лікарню та монастирі.