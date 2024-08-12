В Греции запретили работы на открытом воздухе из-за масштабных пожаров

В Греции в связи с пожарами, охватившими ряд регионов, Министерство труда и социального обеспечения требует немедленного прекращения выполнения работ на открытом воздухе.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В ведомстве призвали работодателей предприятий, работающих в охваченных пожарами регионах, в рамках своих законодательных обязательств защищать здоровье и безопасность работников частного сектора.

Для работников предприятий, расположенных в северо-восточном секторе Аттики в понедельник и вторник обязательным является прекращение работ на технических и строительных объектах, строительных площадках, доставка на двухколесных транспортных средствах и тому подобное.

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Как указано в документе, "остановка работы не распространяется на деятельность, связанную с важными и социально важными объектами инфраструктуры.

Более 670 пожарных при поддержке волонтеров, 183 пожарные машины, 32 самолета и вертолеты борются с последним лесным пожаром, который вспыхнул в воскресенье вблизи Варнавы, что в 35 км к северу от столицы.

К понедельнику пожар, худший в Греции в этом году, распространился на село Грамматико, приморский муниципалитет Неа Макри и окрестности густонаселенного северного пригорода Афин у густо покрытой лесом горы Пентели.

Из-за пожара эвакуировали жителей ряда сел, военный госпиталь, детскую больницу и монастыри.