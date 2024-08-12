США очікують продовження мирних переговорів щодо Гази

У Державному департаменті заявили, що США очікують, що мирні переговори щодо Гази продовжаться згідно з планом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня лідери США, Єгипту і Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися на переговорах 15 серпня в Каїрі або Досі, щоб завершити угоду про припинення вогню і звільнення заручників у Газі.

У США заявили, що вважають угоду про припинення вогню можливою навіть після того, як ХАМАС поставив під сумнів свою участь у зустрічі.

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Заступник речника Держдепу Ведант Пател зазначив, що США повністю очікують продовження переговорів і будуть продовжувати працювати з залученими сторонами, додавши, що угода все ще можлива.

"Ми повністю очікуємо, що переговори будуть просуватися вперед, як вони і повинні. Всі учасники переговорів повинні повернутися за стіл переговорів і довести цю угоду до кінця", – сказав Пател.

Він відмовився повідомити, чи будуть переговори продовжуватися без участі ХАМАС, і чи працює Вашингтон з регіональними партнерами, щоб забезпечити їхню участь, чи ні.

Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Ця заява з’явилась після повідомлень у ЗМІ, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями.

Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації.