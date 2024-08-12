США ожидают продолжения мирных переговоров по Газе

В Государственном департаменте заявили, что США ожидают, что мирные переговоры по Газе продолжатся согласно плану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться на переговорах 15 августа в Каире или Дохе, чтобы завершить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

В США заявили, что считают соглашение о прекращении огня возможным даже после того, как ХАМАС поставил под сомнение свое участие во встрече.

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Заместитель спикера Госдепа Ведант Пател отметил, что США полностью ожидают продолжения переговоров и будут продолжать работать с вовлеченными сторонами, добавив, что соглашение все еще возможно.

"Мы полностью ожидаем, что переговоры будут продвигаться вперед, как они и должны. Все участники переговоров должны вернуться за стол переговоров и довести это соглашение до конца", – сказал Пател.

Он отказался сообщить, будут ли переговоры продолжаться без участия ХАМАС, и работает ли Вашингтон с региональными партнерами, чтобы обеспечить их участие, или нет.

Ранее в понедельник лидеры Британии, Германии и Франции предупредили Иран, что он понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Это заявление появилось после сообщений в СМИ, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.

Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.

Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации.