США закликали Туреччину вплинути на Іран для деескалації на Близькому Сході

США просять Туреччину та інших союзників, які мають зв'язки з Іраном, переконати його в необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол США в Туреччині Джефф Флейк, якого цитує Reuters.

Коментар американського дипломата з’явився в той час, як Близький Схід готується до можливих атак з боку Ірану і його союзників на Ізраїль після вбивства лідерів ХАМАС і "Хезболли".

"Ми просимо всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, схилити їх до деескалації, і це стосується також Туреччини", – заявив Флейк.

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Говорячи про турецьку сторону, посол зазначив, що "вони роблять все можливе, щоб не допустити ескалації".

Флейк також сказав, що, на його думку, американо-турецькі відносини зараз "в кращому стані, ніж вони були протягом тривалого часу".

Він відзначив "корисну роль", яку Туреччина відіграла в найбільшому з часів холодної війни обміні в’язнями між РФ і Заходом, що відбувся в Анкарі на початку серпня.

У Білому домі раніше заявили, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.

Своєю чергою прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, попросивши його утриматися від нападу на Ізраїль.

Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Ця заява з’явилась після повідомлень у ЗМІ, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями.