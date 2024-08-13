США призвали Турцию повлиять на Иран для деэскалации на Ближнем Востоке

США просят Турцию и других союзников, которые имеют связи с Ираном, убедить его в необходимости деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол США в Турции Джефф Флейк, которого цитирует Reuters.

Комментарий американского дипломата появился в то время, как Ближний Восток готовится к возможным атакам со стороны Ирана и его союзников на Израиль после убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлы".

"Мы просим всех наших союзников, которые имеют какие-либо отношения с Ираном, склонить их к деэскалации, и это касается также Турции", – заявил Флейк.

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Говоря о турецкой стороне, посол отметил, что "они делают все возможное, чтобы не допустить эскалации".

Флейк также сказал, что, по его мнению, американо-турецкие отношения сейчас "в лучшем состоянии, чем они были в течение длительного времени".

Он отметил "полезную роль", которую Турция сыграла в крупнейшем со времен холодной войны обмене заключенными между РФ и Западом, состоявшемся в Анкаре в начале августа.

В Белом доме ранее заявили, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, попросив его воздержаться от нападения на Израиль.

Ранее в понедельник лидеры Британии, Германии и Франции предупредили Иран, что он понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Это заявление появилось после сообщений в СМИ, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.