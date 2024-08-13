Литва додатково виділить 130 млн євро на закупівлю озброєнь

Литва до кінця 2024 року додатково виділить на закупівлю озброєнь 130 мільйонів євро, завдяки чому витрати на оборону збільшаться до 3,2% від ВВП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Литви.

Очільниця відомства Гінтаре Скайсте підписала проєкт постанови, яким пропонується виділити додаткові кошти на закупівлю необхідних систем озброєнь цього року.

Міністерство національної оборони Литви отримає 130 мільйонів євро для прискорення закупівлі безпілотних літальних апаратів, систем протидії безпілотникам, а також оновлення наявних мобільних систем протиповітряної оборони та придбання нових.

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"Ми зможемо реалізувати різні проєкти, необхідні для національної оборони, такі як закупівля безпілотних літальних апаратів, систем протидії безпілотникам і мобільних систем ППО, радіостанцій, озброєння та інших предметів пізніше цього року. Частина коштів також буде спрямована на закупівлю військової техніки литовського виробництва", – сказала міністерка.

З урахуванням цих асигнувань, загалом 323 млн євро будуть доступні цього року для додаткового фінансування потреб Міністерства національної оборони Литви.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати як невід'ємну частину протитанкової оборони.