Литва дополнительно выделит 130 млн евро на закупку вооружений

Литва до конца 2024 года дополнительно выделит на закупку вооружений 130 млн евро, благодаря чему расходы на оборону увеличатся до 3,2% от ВВП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Литвы.

Руководительница ведомства Гинтаре Скайсте подписала проект постановления, которым предлагается выделить дополнительные средства на закупку необходимых систем вооружений в этом году.

Министерство национальной обороны Литвы получит 130 миллионов евро для ускорения закупки беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия беспилотникам, а также обновления имеющихся мобильных систем противовоздушной обороны и приобретения новых.

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"Мы сможем реализовать различные проекты, необходимые для национальной обороны, такие как закупка беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия беспилотникам и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружения и других предметов позже в этом году. Часть средств также будет направлена на закупку военной техники литовского производства", – сказала министр.

С учетом этих ассигнований, всего 323 млн евро будут доступны в этом году для дополнительного финансирования потребностей Министерства национальной обороны Литвы.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.