В Литве недовольны ситуацией с кандидатурой еврокомиссара: Все превратилось в шутку

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен возмущена ситуацией с кандидатом в еврокомиссары от страны, отметив, что все "превратилось в шутку".

Заявление спикера приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Литва опоздала с представлением кандидатуры на должность еврокомиссара.

В то же время Чмилите-Нильсен положительно оценила предложение подать кандидатуру общественного лидера, а не политика.

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"В Литве есть много умных и очень талантливых женщин, которые являются экспертами в своих областях. Можно вносить всевозможные предложения, но, честно говоря, этот вопрос стал насмешкой", – сказала председатель Сейма.

Литовские политики еще в июне начали беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции не имеют определенного кандидата и Литва из-за этих проволочек может получить какой-то малозначимый портфель.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что еще не получал предложений по кандидатам на должность еврокомиссара от Литвы и не выдвигал собственных предложений.