У Греції двох підлітків оштрафували за підпал у передмісті Афін

Двоє неповнолітніх, заарештованих у понеділок вдень за навмисне розпалювання пожежі в південному передмісті Афін Гліфада, були оштрафовані на 4 640 євро кожен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У вівторок підлітки постануть перед Афінським судом у справах неповнолітніх разом зі своїми законними опікунами.

Пожежа, що спалахнула в районі Терпсітея, була швидко взята під контроль за допомогою безпілотників і тепловізорів.

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Неповнолітні були затримані в понеділок після того, як місцеві жителі переслідували їх і повідомили в поліцію.

Пізніше влада заявила, що пожежа сталася в результаті підпалу.

В той же час на півночі і північному сході від Афін третій день гасять масштабні лісові пожежі, які називають найгіршими в цьому сезоні.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

Пожежа почалася в неділю біля озера Марафон, приблизно в 35 км на північний схід від Афін, перекинулася через гору Пенделі і досягла північного передмістя столиці. Вогонь спалив кілька будинків і підприємств у передмістях столиці і в громадах, розташованих поблизу озера, і призвів до низки евакуацій.