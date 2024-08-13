В Греции двух подростков оштрафовали за поджог в пригороде Афин

Двое несовершеннолетних, арестованных в понедельник днем за умышленное разжигание пожара в южном пригороде Афин Глифада, были оштрафованы на 4 640 евро каждый.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Во вторник подростки предстанут перед Афинским судом по делам несовершеннолетних вместе со своими законными опекунами.

Пожар, вспыхнувший в районе Терпситея, был быстро взят под контроль с помощью беспилотников и тепловизоров.

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Несовершеннолетние были задержаны в понедельник после того, как местные жители выследили их и сообщили в полицию.

Позже власти заявили, что пожар произошел в результате поджога.

В то же время на севере и северо-востоке от Афин третий день тушат масштабные лесные пожары, которые называют худшими в этом сезоне.

Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем.

Пожар начался в воскресенье у озера Марафон, примерно в 35 км к северо-востоку от Афин, перекинулся через гору Пендели и достиг северного пригорода столицы. Огонь сжег несколько домов и предприятий в пригородах столицы и в общинах, расположенных вблизи озера, что привело к ряду эвакуаций.