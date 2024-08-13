Польша назвала своего кандидата в еврокомиссары

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Пётр Серафин станет кандидатом от Польши на должность комиссара Европейской комиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Сейчас Серафин возглавляет постоянное представительство Польши при ЕС, ранее он был главой кабинета Туска с 2014 по 2019 год, когда тот был президентом Европейского совета.

Пётр Серафин

С 2012 по 2014 год Серафин занимал должность государственного секретаря по европейским делам в Министерстве иностранных дел, а с 1999 по 2010 год работал в офисе Комитета по вопросам европейской интеграции.

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Туск объявил о кандидатуре Серафина после окончания заседания правительства во вторник. Как он подчеркнул, его рекомендацию на должность еврокомиссара внес министр по делам Европейского Союза Адам Шлапка, и она была "единогласно" и "с энтузиазмом" принята всем правительством.

Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Она просила страны ЕС предложить две кандидатуры – мужчины и женщины, чтобы сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию.

Некоторые из стран ЕС уже определились с кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.