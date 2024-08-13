Глава правительства Франции предлагает создать коалицию без ультраправых и ультралевых

Глава французского правительства Габриэль Атталь, который должен уйти с этой должности после формирования нового правительства, предложил политическим силам в Национальной ассамблее – кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения" – создать широкую коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В письме к главам всех политических групп, кроме ультраправых и ультралевых, в парламенте Атталь призывает "найти новый путь вперед в Национальной ассамблее путем диалога и преодоления привычных разногласий".

Для этого он предложил шесть основных направлений работы будущей коалиции, в частности наведение порядка с бюджетом, укрепление экономического суверенитета, а также "защиту ценностей и секуляризма".

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"Атталь, возглавляющий фракцию партии "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона в парламенте, выразил надежду, что любые разногласия удастся преодолеть, хотя "договориться обо всем" будет трудно.

Параллельно почти такие же предложения выдвинул в письме главам парламентских фракций – опять-таки, за исключением "Непокоренной Франции" и "Национального объединения" – глава МИД Франции и генеральный секретарь партии "Возрождение" Стефан Сежурне.

В письме он излагает уже семь приоритетов законодательной работы, которые перекликаются с предложенными Атталем и также содержат упоминание о "военном суверенитете".

В прошлом месяце Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство как минимум до "середины августа", то есть завершения Олимпийских игр в Париже – что произошло 11 августа.

Больше всего мест в Национальной ассамблее имеет левый блок, который выдвинул Люси Касте единственным кандидатом на должность премьер-министра страны.

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.