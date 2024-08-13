Кипр готов принять иностранцев в случае эскалации между Израилем и Ливаном

Кипр завершил подготовку к потенциальной эвакуации иностранцев из Ливана и Израиля на случай, если между ливанской "Хезболлой" и израильскими силами вспыхнут столкновения.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, его слова цитирует DPA, пишет "Европейская правда".

Комбос сказал, что Кипр может принять большое количество людей, в том числе граждан других стран ЕС и граждан третьих стран, при условии, что они после этого отправятся на родину.

Среди прочего, в портовом городе Ларнака уже установлены кровати в школах и подготовлены санитарные условия, рассказал глава кипрского МИД. Также для эвакуации иностранцев могут задействовать паромы.

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Как напомнил Комбос, во время войны в Ливане 2006 года Кипр временно принял около 60 тысяч человек.

Кипр является ближайшей к Ближнему Востоку страной-членом Европейского Союза: оттуда перелет в Ливан занимает около 35 минут. Планы по размещению иностранцев на острове появились на фоне опасений, что Иран и поддерживаемые им силы могут вскоре начать масштабные атаки на Израиль.

Беспокойство полномасштабной региональной войной выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В Белом доме предполагают, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.