У німецькому Ростоку відпустили затриманого за підозрою в убивстві українця

Прокуратура німецького міста Росток вирішила відпустити з-під варти 26-річного українця, якого затримали раніше за підозрою в убивстві 46-річного українського біженця.

Про це йдеться у спільному повідомленні прокуратури та поліції Ростока, пише "Європейська правда".

Прокуратура зазначила, що слідчі дії стосовно 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають, але прокуратура Ростока наразі "не бачить обґрунтованої підозри".

"З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з-під варти", – додали там.

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Тіло 46-річного українця виявили в спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня.

Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Як зазначили правоохоронці, обставини виявлення вказують на вбивство.

26-річного підозрюваного затримали того ж дня.