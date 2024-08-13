В немецком Ростоке отпустили задержанного по подозрению в убийстве украинца

Прокуратура немецкого города Росток решила отпустить из-под стражи 26-летнего украинца, которого задержали ранее по подозрению в убийстве 46-летнего украинского беженца.

Об этом говорится в совместном сообщении прокуратуры и полиции Ростока, пишет "Европейская правда".

Прокуратура отметила, что следственные действия в отношении 26-летнего украинца по подозрению в убийстве продолжаются, но прокуратура Ростока пока "не видит обоснованного подозрения".

"По этой причине мужчина сегодня был освобожден из-под стражи", – добавили там.

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Тело 46-летнего украинца обнаружили в специализированном центре для беженцев днем в понедельник, 12 августа.

Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи, однако врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть украинца на месте.

Как отметили правоохранители, обстоятельства обнаружения указывают на убийство.

26-летнего подозреваемого задержали в тот же день.