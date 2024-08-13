США в очередной раз отрицают причастность к планированию операции ВСУ на Курщине

Заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не вовлечены в планирование операции украинских Вооруженных Сил в Курской области России.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда".

Патель напомнил, что именно Россия ведет войну против Украины, а Украина защищается от российской агрессии.

"Мы не вовлечены ни к одной составляющей, планированию или подготовке этой операции (на Курщине. – Ред.). Оставлю украинским военным возможность о ней говорить", – отметил представитель Госдепа.

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"Но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, – это поддержка способности Украины себя защищать, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от атак и операций, которые могут происходить непосредственно неподалеку от границы", – добавил он.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.