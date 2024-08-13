Укр Рус Eng

США в очередной раз отрицают причастность к планированию операции ВСУ на Курщине

Новости — Вторник, 13 августа 2024, 21:03 — Олег Павлюк

Заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не вовлечены в планирование операции украинских Вооруженных Сил в Курской области России.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда".

Патель напомнил, что именно Россия ведет войну против Украины, а Украина защищается от российской агрессии.

"Мы не вовлечены ни к одной составляющей, планированию или подготовке этой операции (на Курщине. – Ред.). Оставлю украинским военным возможность о ней говорить", – отметил представитель Госдепа.

Реклама:
Туск о Курске: Действия Украины – это оборонительные действия

"Но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, – это поддержка способности Украины себя защищать, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от атак и операций, которые могут происходить непосредственно неподалеку от границы", – добавил он.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ
Реклама: