В Сербии отпустили активистов, арестованных на демонстрации против добычи лития

Трое активистов, арестованных во время блокады железнодорожного вокзала Белграда в выходные на фоне демонстрации против проекта по добыче лития, освободили из тюрьмы перед повторным судебным разбирательством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Апелляционный суд Белграда по делам о проступках во вторник отменил приговор, которым трое активистов были осуждены за их поведение во время блокады главного вокзала столицы Сербии, состоявшейся после протеста в выходные против строительства литиевой шахты.

Приговор был отменен из-за нарушения положений процедуры рассмотрения дела о проступке в первой инстанции.

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Иван Белич был приговорен к 40 дням заключения, а Никола Ристич и Евдение-Юлиан Димитриевич – к 30 дням за нарушение общественного порядка и спокойствия путем грубого, вызывающего и необдуманного поведения.

Суд признал, что они сорвали репортаж с места блокады журналиста проправительственного таблоида "Информатор", сообщил СМИ один из их адвокатов.

Другой адвокат подсудимых, Александр Петрович, сообщил, что их апелляция на приговор была принята. Теперь их ждет повторное судебное разбирательство.

"Решение, по которому они были приговорены к лишению свободы, было отменено, все вернулось к обычной процедуре, и теперь (повторное рассмотрение дела о проступке) продолжится в обычном порядке, и они будут защищать себя на свободе", – сказал Петрович.

Трое активистов были арестованы рано утром в воскресенье, после того как полиция прекратила блокаду железнодорожного вокзала.

Две железнодорожные блокады состоялись в субботу вечером после завершения основного протеста против противоречивого проекта литиевой шахты транснационального горнодобывающего гиганта Rio Tinto на западе Сербии, который, по словам оппонентов, нанесет вред окружающей среде.

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