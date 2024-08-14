У берегов Крита спасли 52 мигрантов
Сотрудники береговой охраны Греции спасли 52 мигрантов у южного побережья Крита.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Мигрантов, замеченных рано утром в морской акватории к югу от села Калой Лименес, планируют перевезти в одно из мест содержания искателей убежища в Ираклионе.
По их словам, это граждане Судана и Египта, которые находились на надувной лодке и позвали помощь по номеру 112.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели береговой охраны, которые доставили их в Калой Лименес.
Напомним, более 700 мигрантов на небольших лодках пересекли Ла-Манш в Британию в воскресенье, что является самым высоким показателем за один день с тех пор, как премьер-министр Кир Стармер пришел к власти с обещанием бороться с контрабандистами.
А во Франции говорят о значительном спаде количества мигрантов, которые пытаются перейти итало-французскую границу.