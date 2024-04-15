Британія вперше призначила послом повністю незрячу дипломатку

Велика Британія вирішила призначити свого першого повністю незрячого посла за кордоном – ним стане Вікторія Гаррісон, яка керуватиме відносинами британського уряду зі Словенією з серпня цього року.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

Гаррісон переїде до Словенії у супроводі свого собаки-поводиря, золотистого ретривера Отто.

"Для мене велика честь представляти Велику Британію як наступному послу в Словенії. Протягом моєї кар’єри я рада бути свідком того, як дипломатична служба стала набагато більше відображати різноманіття країни, якій ми служимо, і я пишаюся тим, що беру участь у цих змінах", – заявила Гаррісон після призначення.

Вона подякувала компанії Guide Dogs за те, що дали їй другу собаку-поводиря, яка буде супроводжувати її не новій посаді.

Вікторія Гаррісон разом із собакою-поводирем фото: BBC

Вікторія народилась із нормальним зором, однак протягом підліткового віку її зір постійно погіршувався. Після університету вона остаточно перестала бачити.

У 1997 році Вікторія отримала постійну посаду в Міністерстві закордонних справ, ставши першою людиною із заявленою інвалідністю, яка там працює. На той момент у відомстві не було інших людей із серйозними вадами. Минуло шість місяців, перш ніж Вікторія отримала комп’ютер, яким могла користуватися на роботі.

Вона працювала на закордонних посадах у Гельсінкі та Сараєво, хоча лунали скептичні коментарі, що вона не зможе вивчити іноземну мову через те, що незряча.

Перед тим, як приступити до роботи в Словенії в серпні, Гаррісон розповіла BBC, що її інвалідність може допомогти налагодити стосунки з впливовими людьми в усьому світі.

"Можливо, мені доведеться взяти когось під руку, щоб мене направили до виходу з кімнати для зустрічей. Такі речі створюють людський зв’язок, який насправді може бути дуже корисним у побудові стосунків", – каже Вікторія.

Окрім вивчення мови, у Вікторії будуть інші завдання, які їй потрібно буде зробити до початку каденції – звикнути до нового дому та запам’ятати нові маршрути до роботи та у місті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обрання Залужного на посаду пов’язане передусім із його військовим бекграундом і важливістю Лондона для Києва.