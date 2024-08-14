Глава МЗС Чехії підтримав право України оборонятися на території агресора

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував дії Збройних сил України на території Курської області Російської Федерації.

Свій коментар він оприлюднив у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міжнародне право, за словами Ліпавського, дозволяє Україні вести оборону навіть на території агресора.

"З 2014 року російська агресія проти України зруйнувала життя мільйонів невинних людей. Якщо ми хочемо справедливого миру, а не його ілюзії, рішенням є ситуація, коли всі армії повернуться до міжнародно визнаних кордонів", – зазначив міністр.

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Mezinárodní právo umožňuje Ukrajině vést obranu i na území agresora. Ruská agrese proti Ukrajině od roku 2014 ničí životy milionům nevinných lidí. Pokud chceme spravedlivý mír a ne jeho iluzi, řešením je stav, kdy se všechny armády vrátí na mezinárodně uznávané hranice. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 13, 2024

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