В Польше задержали еще одного человека, причастного к попытке диверсии

На прошлой неделе польские службы задержали еще одного человека, причастного к проведению, планированию и попытке диверсий на территории Польши.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Министерства внутренних дел Томаш Семоняк, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Семоняк сообщил, что, среди прочего, был проведен тщательный обзор ситуации с безопасностью в Мазовецком воеводстве. Он добавил, что все проблемы, которые существуют по всей Польше, усиливаются в Мазовецком воеводстве, учитывая его размер и статус.

"Я особенно ожидаю, что все службы сосредоточатся на вопросах, связанных с новыми угрозами. Я имею в виду диверсионные действия со стороны иностранных спецслужб... На прошлой неделе был арестован еще один человек, связанный с проведением, планированием, попытками диверсий на польской территории", – сообщил министр внутренних дел.

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Он подчеркнул, что период отпусков – не время для снижения интенсивности деятельности спецслужб.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

А премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве.