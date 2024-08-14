Прем’єр Тюрингії виступив за участь німецьких миротворців у потенційній місії ООН в Україні

Чинний прем'єр-міністр німецької землі Тюрингія і головний кандидат від Лівої партії Бодо Рамелов за кілька тижнів до місцевих виборів висловився за участь німецьких солдатів у можливій місії ООН в Україні в разі припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Якщо сценарій припинення вогню відбудеться, то він повинен бути "відкритим для солдатів Бундесверу під мандатом ООН", заявив лівий політик.

"Якщо буде перемир'я, ми, європейці, повинні бути готові відправити блакитні шоломи в Україну", – сказав Рамелов.

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У цьому контексті Рамелов розкритикував попередню позицію своєї партії – і своєї колишньої колеги по партії Сари Вагенкнехт, яка бореться за голоси лівих на майбутніх земельних виборах зі своїм власним альянсом. Згідно з останнім опитуванням Insa, проведеним на замовлення Funke Medien Thüringen, BSW випереджає Лівих Рамелова на 3 пункти з 19%.

Досі Ліва партія "завжди уникала займати чітку позицію щодо війни Росії проти України, в тому числі й тому, що Вагенкнехт перешкоджала цьому", сказав Рамелов. Він також звинуватив Вагенкнехт у тому, що вона "лише поширює аргументи Путіна" і використовує свої заяви для просування кремлівської пропаганди.

Він усвідомлює, що Путін є "автократом, шовіністом та імперіалістом", заявив лідер лівого уряду. "Я не буду говорити за нього, навіть якщо це може коштувати мені голосів", – зазначив Рамелов.

Через кілька місяців після російського вторгнення в Україну Рамелов висловлювався за постачання зброї в Україну – всупереч рішенню своєї партії. Однак його незвичний для лівого політика маневр не виправдав себе: рейтинги політика різко впали.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.