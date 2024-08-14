Премьер Тюрингии выступил за участие немецких миротворцев в потенциальной миссии ООН в Украине

Действующий премьер-министр немецкой земли Тюрингия и главный кандидат от Левой партии Бодо Рамелов за несколько недель до местных выборов высказался за участие немецких солдат в возможной миссии ООН в Украине в случае прекращения огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Если сценарий прекращения огня состоится, то он должен быть "открытым для солдат Бундесвера под мандатом ООН", заявил левый политик.

"Если будет перемирие, мы, европейцы, должны быть готовы отправить голубые каски в Украину", – сказал Рамелов.

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В этом контексте Рамелов раскритиковал предыдущую позицию своей партии – и своей бывшей коллеги по партии Сары Вагенкнехт, которая борется за голоса левых на предстоящих земельных выборах со своим собственным альянсом. Согласно последнему опросу Insa, проведенному по заказу Funke Medien Thüringen, BSW опережает Левых Рамелова на 3 пункта с 19%.

До сих пор Левая партия "всегда избегала занимать четкую позицию в отношении войны России против Украины, в том числе и потому, что Вагенкнехт препятствовала этому", сказал Рамелов. Он также обвинил Вагенкнехт в том, что она "только распространяет аргументы Путина" и использует свои заявления для продвижения кремлевской пропаганды.

Он осознает, что Путин является "автократом, шовинистом и империалистом", заявил лидер левого правительства. "Я не буду говорить за него, даже если это может стоить мне голосов", – отметил Рамелов.

Через несколько месяцев после российского вторжения в Украину Рамелов высказывался за поставки оружия в Украину – вопреки решению своей партии. Однако его необычный для левого политика маневр не оправдал себя: рейтинги политика резко упали.

В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.

ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.

Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.