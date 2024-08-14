Рятувальники Німеччини готують допомогу для України до зими

Федеральне агентство технічної допомоги (THW), що виконує у Німеччині функції міністерства з надзвичайних ситуацій, готує допомогу для України до зими.

Про це повідомило DW, пише "Європейська правда".

Голова агентства Сабіне Лакнер прибула до Києва з візитом, в ході якого має намір зустрітися з представниками міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час зустрічей також обговорюватимуться подальші поставки гуманітарної допомоги Україні.

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Основна увага буде спрямована на зиму, коли люди насамперед потребуватимуть опалювальних приладів.

"Мій візит переконує мене в тому, що наша підтримка народу України не повинна зменшуватися", – зазначила посадовиця.

Як зазначено, німецьке відомство уже спрямувало Україні гуманітарну допомогу на суму понад 120 мільйонів євро.

Напередодні повідомляли, що Естонія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді п'яти укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.

Крім того, українські міста отримають від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Також Фінляндія повідомила, що надасть ще 2 млн євро на підтримку українців похилого віку у прифронтових районах.