Спасатели Германии готовят помощь для Украины к зиме

Федеральное агентство технической помощи (THW), выполняющее в Германии функции министерства по чрезвычайным ситуациям, готовит помощь для Украины к зиме.

Об этом сообщило DW, пишет "Европейская правда".

Глава агентства Сабине Лакнер прибыла в Киев с визитом, в ходе которого намерена встретиться с представителями министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время встреч также будут обсуждаться дальнейшие поставки гуманитарной помощи Украине.

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Основное внимание будет направлено на зиму, когда люди в первую очередь будут нуждаться в отопительных приборах.

"Мой визит убеждает меня в том, что наша поддержка народа Украины не должна уменьшаться", – отметила чиновница.

Как указано, немецкое ведомство уже направило Украине гуманитарную помощь на сумму более 120 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что Эстония передала Украине гуманитарную помощь в виде пяти укомплектованных автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование.

Кроме того, украинские города получат от Евросоюза еще 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Также Финляндия сообщила, что предоставит еще 2 млн евро на поддержку украинцев пожилого возраста в прифронтовых районах.