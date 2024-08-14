Air France відновлює польоти в Ліван
Французька авіакомпанія Air France планує відновити польоти до Бейрута з четверга, якщо ситуація з безпекою залишатиметься спокійною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
В авіакомпанії заявили у середу, що оцінюють умови безпеки на щоденній основі, враховуючи побоювання щодо розгортання ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Air France призупинила свої польоти до Лівану 29 липня, як і кілька інших міжнародних авіакомпаній.
Іран і союзні йому збройні формування погрожують Ізраїлю відплатою за вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті.
Водночас у понеділок німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити свої рейси до країн Близького Сходу ще на тиждень.
В неділю агентство Axios повідомило, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями.