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Air France відновлює польоти в Ліван

Новини — Середа, 14 серпня 2024, 16:12 — Ірина Кутєлєва

Французька авіакомпанія Air France планує відновити польоти до Бейрута з четверга, якщо ситуація з безпекою залишатиметься спокійною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

В авіакомпанії заявили у середу, що оцінюють умови безпеки на щоденній основі, враховуючи побоювання щодо розгортання ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Air France призупинила свої польоти до Лівану 29 липня, як і кілька інших міжнародних авіакомпаній.

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Іран і союзні йому збройні формування погрожують Ізраїлю відплатою за вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті.

Водночас у понеділок німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити свої рейси до країн Близького Сходу ще на тиждень.

В неділю агентство Axios повідомило, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями. 

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Франція Авіарейси Близький Схід
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