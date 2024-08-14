Air France возобновляет полеты в Ливан

Французская авиакомпания Air France планирует возобновить полеты в Бейрут с четверга, если ситуация с безопасностью будет оставаться спокойной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В авиакомпании заявили в среду, что оценивают условия безопасности на ежедневной основе, учитывая опасения по поводу развертывания широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Air France приостановила свои полеты в Ливан 29 июля, как и несколько других международных авиакомпаний.

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Иран и союзные ему вооруженные формирования угрожают Израилю возмездием за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте.

В то же время в понедельник немецкая авиакомпания Lufthansa решила приостановить свои рейсы в страны Ближнего Востока еще на неделю.

В воскресенье агентство Axios сообщило, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.