У партії Макрона очікують призначення нового прем'єра до початку вересня

Голова фракції партії французького президента "Відродження" в Сенаті Франсуа Патріа очікує призначення нового прем’єр-міністра до початку наступного місяця.

Його слова цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор вважає, що призначення нового прем'єр-міністра відбудеться "на початку вересня" або"наприкінці серпня", і ним має стати людина з "беззаперечним моральним авторитетом" та "політичним досвідом".

"Існує неминучий дедлайн – 15 вересня, тому що ми повинні представити бюджет. Отже, уряд має бути сформований до цього часу", – пояснив Патріа.

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Як і сам Емманюель Макрон, лідер "макроністів" у Сенаті виключив можливість створення уряду на чолі з Люсі Касте – кандидаткою від лівої коаліції "Новий народний фронт".

"Новий народний фронт" не має союзників. Уявіть собі, що завтра буде призначений їхній уряд. Перша критика пролунає наступного дня", – вважає сенатор.

Минулого місяця Макрон говорив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі – що сталось 11 серпня.

Тим часом у його партії запропонували створити широку коаліцію без ультралівих та ультраправих із "Національного об’єднання".

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.