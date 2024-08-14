В партии Макрона ожидают назначения нового премьера до начала сентября

Председатель фракции партии французского президента "Возрождение" в Сенате Франсуа Патриа ожидает назначения нового премьер-министра до начала следующего месяца.

Его слова цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Сенатор считает, что назначение нового премьер-министра состоится "в начале сентября" или "в конце августа", и им должен стать человек с "неоспоримым моральным авторитетом" и "политическим опытом".

"Существует неизбежный дедлайн – 15 сентября, потому что мы должны представить бюджет. Следовательно, правительство должно быть сформировано до этого времени", – пояснил Патриа.

Реклама:

Как и сам Эмманюэль Макрон, лидер "макронистов" в Сенате исключил возможность создания правительства во главе с Люси Касте – кандидатом от левой коалиции "Новый народный фронт".

"У "Нового народного фронта" нет союзников. Представьте себе, что завтра будет назначено их правительство. Первая критика прозвучит на следующий день", – считает сенатор.

В прошлом месяце Макрон говорил, что не будет назначать новое правительство как минимум до "середины августа", то есть до завершения Олимпийских игр в Париже – что произошло 11 августа.

Между тем в его партии предложили создать широкую коалицию без ультралевых и ультраправых из "Национального объединения".

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.