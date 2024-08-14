У Португалії кажуть про рекордний наплив туристів за перше півріччя

Кількість іноземних туристів, які відвідали Португалію в першому півріччі 2024 року, зросла на 7,5% у порівнянні з минулим роком, і стала найбільшим показником за всю історію країни.

Про це свідчать дані Національного інституту статистики Португалії (INE), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За даними INE, із січня по червень 2024 року в португальських готелях зупинились понад 8,8 мільйона іноземців, з них майже два мільйони – тільки у червні, що на 6,9% більше, ніж роком раніше.

Це свідчить про те, що нинішній рік може стати для Португалії найуспішнішим із погляду туризму й навіть перевершити показники 2023-го.

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Тоді, за оцінками португальської влади, туристичний сектор приніс країні рекордні надходження та понад 18 мільйонів відвідувачів.

Португалія є найбільш залежною від туризму в Європейському Союзі: на цей сектор у 2023 році припало 16,5% її валового внутрішнього продукту.

У сусідній Іспанії кількість іноземних туристів також підскочила на 13% у першій половині 2024 року – країна йде до ще одного рекордного року за кількістю відвідувачів попри все більше невдоволення місцевих через негативний вплив туризму.